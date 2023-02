Lazio, rifinitura in ottica Atalanta: Sarri recupera Cataldi e riflette ancora sui terzini

La Lazio porta a termine anche la rifinitura in ottica Atalanta. Scontro diretto fondamentale per riprendere la corsa alla Champions in campionato, ma allo stesso tempo difficilissimo come sottolineato da Sarri in conferenza stampa: «Ha ragione Guardiola, con loro è come andare dal dentista». I due pareggi con Fiorentina e Verona hanno dimostrato qualche affanno sia a livello fisico che mentale, ecco perché domani il tecnico si aspetterà una risposta forte dai suoi calciatori.

Le probabili scelte di Sarri

Tempo di rifinitura oggi pomeriggio a Formello, come al solito cominciato col torello, l’attivazione atletica e la rapidità. Dopodiché largo alle prove tattiche, comprese le palle inattive. In base a quanto emerso dal secondo campo del centro sportivo, tra i pali del 4-3-3 di Sarri si rivedrà Provedel. Davanti a sé, sulla fascia destra sembra destinato ancora alla panchina Lazzari. Marusic è stato di nuovo provato a destra e in questo modo verrebbe confermato l’assetto con Hysaj a sinistra. Al centro sarà confermato Romagnoli e al suo fianco agirà sempre Casale. A centrocampo Milinkovic sarà come sempre la mezzala destra, Luis Alberto la sinistra, mentre in mezzo tutto dipende da Cataldi. Oggi il numero 32 è tornato in gruppo e proverà a stringere i denti, ma in caso contrario Vecino è in vantaggio su Marcos Antonio per sostituirlo. Davanti Immobile riproverà a sbloccarsi dopo cinque gare a secco. A destra con ogni probabilità tornerà Felipe Anderson, mentre a sinistra Zaccagni resta favorito su Pedro. Assente solo l’infortunato Radu.