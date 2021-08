Lazio mani su Pedro, si tratta con la Roma. Per Correa addio vicino

Mercoledì 18 Agosto 2021, 15:49

Trattativa vicina alla chiusura. La Lazio corre spedita e convinta su Pedro. Il derby già si accende. E c’è un’altra accelerata su Correa con l’Everton che ha sorpassato l’Inter, ma i nerazzurri non sono fuori dalla corsa. Tutt’altro. Ma andiamo con ordine.

L’operazione più calda é nella Capitale tra la Lazio e la Roma. Si, avete capito bene: le due società romane sono costrette a parlare per trovare un’intesa su Pedro. Il giocatore, già da qualche giorno, tramite il suo procuratore, ha trovato un accordo di massima con la società biancoceleste. Sarri lo vuole, dopo Hysaj e Kostic, quello dell'ex Barcellona è l’unico nome che ha fatto al direttore sportivo Tare. Il tecnico si é anche mosso in prima persona, trovando ampia disponibilità da parte dell’esterno giallorosso messo fuori rosa da Mourinho. La Lazio è quindi pronta a riconoscere un ingaggio di circa 2,5 milioni di euro più bonus per due anni.

In realtà la trattativa doveva restare segreta, in modo che Pedro si liberasse, ora, però, la Roma potrebbe chiedere un piccolo indennizzo. Lotito, pur di accontentare Sarri, è disposto a concederlo, ma è anche vero che per i giallorossi è altrettanto importante trovare una collocazione e liberarsi del suo ingaggio. Insomma, si tratta e non è escluso che approdi alla Lazio ugualmente senza alcun indennizzo. Si sta cercando di accelerare la situazione addirittura prima di Empoli, ma è più probabile che tutto si risolva la prossima settimana.

Lazio, nodo Correa: è in uscita

Altra situazione da monitorare in queste ore è quella di Joaquin Correa. Per lui c’è l’Everton che spinge e presenta una proposta di 30 milioni più 4 di bonus con un ingaggio di quasi 5 milioni a stagione al giocatore per quattro anni. L’Inter però non è tagliata fuori e ha chiesto al manager dell’argentino di aspettare ancora qualche giorno. Soldi in arrivo per la Lazio che così, Pedro a parte, potrà sbloccare il suo mercato e prendere Basic dal Bordeaux e arrivare a Kostic. Prima, però, deve piazzare Kanemovic.