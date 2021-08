Lazio, Sarri lavora sulla difesa in vista di Empoli. Dal mercato sirene spagnole per Vavro e Jony

Martedì 17 Agosto 2021, 16:34

Luiz Felipe, Milinkovic e Marusic ci sono. I timori sulle loro condizioni svaniscono appena fanno il loro ingresso sul terreno di gioco. Il brasiliano soprattutto aveva avvertito un leggero affaticamento nella zona del bicipite e per precauzione lo staff medico laziale l’ha fatto riposare. Oggi é rientrato in gruppo e insieme agli altri due compagni ha partecipato alla seduta atletica e tattica. Sarri ha lavorato principalmente sui movimenti difensivi in vista di Empoli. L’unico ballottaggio per la prima di campionato in difesa é tra Marusic e Lazzari col primo in vantaggio nonostante l’ex azzurro col Sassuolo sia stato uno dei migliori. In serata ci sarà la seconda seduta d’allenamento a Formello.

Mercato in uscita

In attesa di definire la situazione Correa, si muove qualcosa ancora più dietro e più precisamente su Vavro e Jony. In Spagna c’è l’Almeria che ha messo gli occhi sul difensore e sull’esterno. Per il primo c’è una proposta di prestito secco ma la Lazio vorrebbe inserire il riscatto con obbligo a determinate condizioni. Stessa situazione per Jony. Su quest’ultimo però c’è anche lo Sporting Gjion che avrebbe fatto una proposta di prestito con diritto di riscatto a circa 6 milioni di euro. La Lazio vorrebbe venderlo a titolo definitivo. Sono due situazioni da controllare che potrebbero sbloccarsi la prossima settimana. Sul tavolo ci sono due proposte anche per Durmisi, una porta in Turchia, l’altra in Spagna, ma l’esterno danese non appare convinto.