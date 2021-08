Trabzonspor-Roma, probabili formazioni e dove vederla in TV e in diretta streaming

Mercoledì 18 Agosto 2021, 13:37

La Roma è pronta: ecco la prima partita ufficiale dei giallorossi. La squadra di Mourinho gioca contro il Trabzonspor giovedì 19 agosto alle 19.30 in Turchia per l'andata dei playoff di Conference League, la nuova competizione europea. Il ritorno è in programma tra una settimana allo stadio Olimpico. Ecco le probabili formazioni e dove vedere la gara.

APPROFONDIMENTI CALCIO C'è la Conference, Mou va alla conquista CALCIO Gli esuberi bloccano la Roma SPORT Foto LA CENA Roma, cena di squadra e relax al centro sportivo

Trabzonspor-Roma, probabili formazioni

In campo per i turchi ci dovrebbero essere alcune vecchie conoscenze del nostro campionato, tra cui due ex Roma come Bruno Peres e Gervinho, ma ci sono anche Vitor Hugo, ex Fiorentina, e Cornelius, che ha vestito la maglia del Parma e che dovrebbe partire dalla panchina. Per quanto riguarda i giallorossi, Mourinho sceglierà quasi la stessa formazione che ha schiacciato il Raja Casablanca con Lorenzo Pellegrini al posto di Stephan El Sharaarawy ed Henrikh Mkhitaryan spostato a sinistra. Chris Smalling non ci sarà per infortunio muscolare, al suo posto pronto Ibanez (in ballottaggio con Kumbulla). Assente Tammy Abraham, il nuovo acquisto, appena ufficializzato.

TRABZONSPOR (4-3-3): Cakir; Bruno Peres, Ie, Vitor Hugo, Trondsen; Bakasetas, Ozdemir, Hamsik; Gervinho, Djaniny, Nwakaeme.

ROMA (4-2-3-1): Rui Patricio; Karsdorp, Mancini, Ibanez, Viña; Cristante, Veretout; Zaniolo, Pellegrini, Mkhitaryan; Shomurodov.

Dove vederla in tv e streaming

Trabzonspor-Roma è in programma alle 19:30 di domani giovedì 19 agosto: la gara sarà visibile su Sky Sport Uno (canale 201), Sky Sport Football (canale 203) e Sky Sport, sul canale 251 del satellite. In streaming, invece, sarà possibile vedere la gara su Sky Go. Ancora non è disponibile la diretta su Dazn, che inizierà a trasmettere la nuova competizione Uefa a partire dalla fase a gironi.