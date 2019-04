Lazio, Milinkovc e Luis Alberto puniti per i rossi con il Chievo

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Vietato sbagliare. Lo pretende Lotito, l’ha chiesto Inzaghi nella riunione tecnica effettuata in campo nella domenica di Pasqua il giorno dopo la disfatta col Chievo. Un’onta difficile da archiviare, ma la Lazio è obbligata a farlo in fretta perché col Milan, i biancocelesti si giocano l’intera stagione che altrimenti rischia di diventare una delle più brutte e deludenti dell’era Lotito. Il tecnico ha tutti a disposizione tranne Radu, infortunato e squalificato, e i due malati cronici Lukaku e Berisha (che non ha fatto alcuna operazione ma solo una piccola aspirazione d’edema nella zona del polpaccio). Per il resto ci sono tutti e l’allenatore è orientato a schierare la formazione-tipo. Qualche piccolo ballottaggio c’è in difesa e, forse, in attacco, ma sembra più una cosa per tenere un po’ tutti sulla corda. Col Milan di Gattuso spazio alle due mezzale Milinkovic-Savic e Luis Alberto, considerato che in campionato saranno squalificati per almeno due turni. Per entrambi sono previste multe salatissime (per il serbo si vocifera addirittura sui 50.000 euro). In cabina di regia Leiva, assente col Chievo per squalifica. Sulle corsie laterali Lulic a sinistra e Romulo a destra, anche se Marusic fino all’ultimo tenterà di far cambiare idea a Inzaghi. Le speranze però sono poche. In difesa certo il rientro di Bastos a sinistra al posto di Radu, con Acerbi in mezzo, mentre dall’altra parte Luiz Felipe è nettamente in vantaggio su Patric. E sullo spagnolo è un discorso molto simile a Marusic. In avanti, subito dopo la disfatta col Chievo, il tecnico era orientato ad una scelta forte, ovvero mettere in panchina Immobile per schierare Caicedo, ma nelle ultime ore Inzaghi ci ha ripensato. Bomber Ciro sarà regolarmente al suo posto e poco dietro di lui Correa. A Milano sono previsti circa 4.000 tifosi della Lazio delusi e arrabbiati per quello che è successo sabato scorso.