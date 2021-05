27 Maggio 2021

la Lazio riparte di slancio. La firma di Inzaghi rimette tutto a posto e darà una bella accelerazione al mercato biancocelste. Il primo obiettivo è resistere agli assalti, che inevitabilmente ci saranno, per Milinkovic e Luis Alberto, i due pupilli del tecnico laziale, le due colonne portanti del suo gioco. Correa invece è destinato a partire: lui stesso non si opporrebbe alla partenza. Diciamo che il sacrificabile è l’argentino, mente Muriqi è destinato a restare almeno per un altro anno. Per lui pronta un’altra chance.È anche vero però che non sarà facile per Lotito resistere a offerte importanti, soprattutto in un momento così delicato dal punto di vista economico. Ci saranno i soldi della Champions in arrivo (quelli della passata stagione), anche se non sarà facile quantificarli perché le disposizioni Uefa sono cambiate dopo il Covid. Almeno una ventina di milioni garantiti ci saranno. Rosa da rivedere. L’obiettivo di Inzaghi e Tare è rinforzare l difesa e rimettere in sesto il centrocampo. Acerbi, Radu è Luiz Felipe resteranno, anche se il brasiliano deve ancora firmare il rinnovo. Lo farà a breve, probabilmente la prossima settimana. Un ritocco all’ingaggio e un prolungamento fino al 2026 a circa 2 milioni a stagione. Il primo rinforzato sarà Kamenovic, preso a gennaio, ma Inzaghi vuole almeno altri due difensori di qualità più un jolly modello Marusic. In mezzo al campo confermati Escalante e Leiva, il tecnico vorrebbe un altro titolare. Il giocatore che piace sia a fare che a Inzaghi è Torreira ex Sampdoria ora di proprietà dell’Arsenal.

CERCASI REGISTA

Il regista uruguaiano è reduce da una stagione tribolata all’atletica Madrid, ma gli spagnoli non lo riscatteranno e tornerà in Inghilterra. La Lazio aveva chiesto informazioni già a gennaio e ora di può riprovare tentando di averlo in prestito con diritto di riscatto a una cifra inferiore a 20 milioni. Sugli esterni c’è da considerare la situazione di Marusic. Il montenegrino è a un anno dalla scadenza ma col rinnovo pronto. Il giocatore é stata una delle più belle sorprese della stagione, tanto da attirare l’interesse di diverse squadre. Per lui la Lazio chiede 30 milioni di euro, ma il club è convinto di riuscire a fargli firmare il contratto.