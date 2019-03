Lazio, Luiz Felipe: «Ho rinunciato all'Under21 perché sogno la maglia del Brasile»

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Ha rinunciato alla convocazione con l’Italia Under 21 per inseguire la maglia del Brasile,. Il difensore della Lazio è tornato a parlare della sua scelta: «Essere convocati dalla Nazionale italiana è qualcosa di unico nella carriera di un giocatore - ricorda il centrale a GloboEsporte.com -. Sono sempre stato accolto bene in Italia, la mia compagna e mio figlio sono nati qui e ringrazio la selezione italiana per aver pensato di fare affidamento su di me». L’ex Salernitana ha ribadito i motivi della rinuncia: «Non ho accettato perché voglio continuare a inseguire il sogno che ho fin da bambino, quello di indossare la maglia verdeoro. Continuerò a lavorare e migliorare giorno per giorno, per far sì che questo desiderio si realizzi». Insomma, Luiz Felipe aspetta e spera in una chiamata dalla Seleçao. Del resto anche le parole del coordinatore delle nazionali verdeoro, Edu Gaspar, alimentano le sue speranze: «Non gli abbiamo promesso nulla, ma gli abbiamo spiegato che anche lui potrà avere la sua occasione se continuerà a crescere così - sottolinea Gaspar -. L’abbiamo lasciato totalmente libero di scegliere, ma siamo contenti che abbia deciso di provare a giocare per noi».