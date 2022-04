Lazio: mezza seduta in gruppo per Radu, ma ancora non si vedono Luis Alberto e Luiz Felipe

Giornata intensa quella odierna per la Lazio, sia sul campo che al di fuori. In attesa del vertice tra Lotito, Sarri e Tare, quest’oggi i biancocelesti hanno portato a termine una doppia seduta. Prosegue il lavoro nel centro sportivo di Formello in vista del prossimo impegno. La corsa all’Europa del club capitolino passerà dalla storicamente difficile trasferta di Marassi contro il Genoa e non saranno digeriti passi falsi, soprattutto ora che ci si avvia verso la fine della stagione.

Si rivede in parte Radu: tattica mattutina per il veterano romeno. Assenti Luis Alberto e Luiz Felipe

Sicuramente questo sarà uno dei temi principali del discorso che Sarri farà alla squadra nei giorni di vigilia al match. Prima però il Comandante è tornato a battere sulla sua amata tattica. Dopo la ripresa di ieri, quest’oggi il tecnico ha indetto una doppia seduta. In mattinata c’è stata la divisione per reparti con Sarri che come al solito ha preso in consegna la difesa. Durante le esercitazioni tra l’altro si è rivisto anche Radu dopo oltre un mese lontano dal gruppo. Nel pomeriggio invece spazio alla messa in pratica di quanto appreso in mattinata con delle azioni 10 contro 0 verso la porta e infine con una partita con le sponde a campo ridotto. Aggregati alla prima squadra sia la mattina che il pomeriggio Kane e Bertini dalla Primavera, mentre Radu si è visto solo per metà allenamento mattutino. Nel pomeriggio solo palestra per il veterano romeno. Il suo rientro definitivo in gruppo verrà gestito il più possibile. Ancora una volta sono stati tre gli assenti. In primis Luiz Felipe, alle prese con una distorsione al ginocchio. L’italo-brasiliano sta migliorando, ma gradualmente. Per questo al momento è a rischio anche in ottica Genoa con Patric che scalpita per sostituirlo. Out per entrambe le sedute anche Luis Alberto. Al momento non filtra grande preoccupazione da Formello sulle sue condizioni. Dovrebbe trattarsi di febbre e per questo non è escluso che il Mago possa dare forfait anche domani. Assente di nuovo pure André Anderson. Domani è previsto un allenamento mattutino.