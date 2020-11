Live Lazio-Juve 0-1 diretta: Ronaldo la sblocca, occasione per Muriqi

34'pt Fallo in attacco di Fares su Cuadrado. La Lazio cerca di spingere soprattutto sulla corsia sinistra. Ma il colombiano, fino al momento, sta facendo buona guardia.

32'pt Angolo per la Juve che batte Cuadrado. Reina respinge, ma Ronaldo rimane a terra dopo uno scontro con Luiz Felipe.

31'pt Correa al tiro, dopo un'accelerazione di Luis Alberto. Il tiro dell'argetino però è facile preda di Szczesny. Ma la Lazio c'è.

APPROFONDIMENTI IL CASO Caso Tamponi Lazio. Investigatori a Formello e nel laboratorio di... IL DUELLO Luis Alberto contro Morata: Lazio-Juve da "Furie rosse"

29'pt Partita che adesso si sta giocando a centrocampo. Poche accelerazioni con la Juventus che cerca di gestire il pallone.

25'pt Lazio che continua a provarci, stavolta è Luis Alberto a cercare la giocata centrale, arrivando anche dentro l'area di rigore, ma è chiuso un attimo prima della conclusione.

21'pt Ancora Lazio, stavolta è Muriqi ad andare vicinissimo al pareggio. Radu pesca Milinkovic che fa la sponda per il kosovaro che non ci arriva per un soffio. Reazione dei biancocelesti.

19'pt Buona occasione per Correa, che riesce a stoppare al limite dell'area e a girarsi senza grossi ostacoli. La conclusione però è alta.

18'pt Bianconeri che adesso muovono velocemente la palla in spazi stretti. La Lazio sembra aver subito il colpo, anche se la squadra di Inzaghi è sempre pronta a ripartire.

15'pt GOL JUVE: Azione insistita della Juventus, che si sviluppa sulla destra. La palla arriva a Cuadrado, servito da Bentancur, che crossa forte. Reina è tagliato fuori e per Ronaldo è tutto facile, appoggio a porta vuota e Juve avanti.

13'pt Angolo per la Lazio, il primo della partita. La difesa della Juve allontana.

12'pt Buoni ritmi in avvio. Partita aperta con due squadre che se la stanno giocando a viso aperto.

12'pt Sul ribaltamento di fronte, Rabiot col mancino dalla distanza. Senza problemi ancora Reina.

11'pt Ci prova anche Muriqi col destro, ma la sua conclusione viene ribattuta dalla difesa della Juve.

8'pt Ripartenza della Juve con Rabiot, che serve Ronaldo: il portoghese rientra dalla sinistra e calcia col destro. Tiro centrale, para Reina.

6'pt La squadra di Pirlo cerca la giocata centrale. Ma Luiz Felipe è attento su Morata che poi lo atterra.

4'pt Juve pericolosa con Frabotta che dalla sinistra riesce a mettere un pallone invitante in mezzo. Morata però non ci arriva.

2'pt Buon avvio biancoceleste: buco di Cuadrado e Fares arriva sul fondo, palla tagliata ma Bonucci riesce ad anticipare. Poi Cataldi col sinistro alto.

1'pt Lazio subito in avanti: cross di Milinkovic e Muriqi prova il colpo di testa. Debole.

1'pt Primo possesso di palla per la Lazio. Partiti all'Olimpico

Anche la Lazio ricorda Gigi Proietti. Un saluto sul maxischermo per l'attore romano, scomparso in settimana.

Tutto pronto all'Olimpico per Lazio-Juventus, che apre la domenica di Serie A: squadre in campo.

Di calcio, in casa Lazio, questa settimana s'è parlato poco. Le parole chiave sono state tamponi, Asl, Pm, false positività. La gara contro la Juventus che apre la domenica di Serie A è quasi passata in secondo piano. Ma nonostante questo alle 12:30 si gioca e i punti in palio sono pesanti. Sia in casa biancoceleste che in quella bianconera. Inzaghi non potrà contare su Immobile, Leiva e Strakosha: hanno il Covid, tutti a casa. Pirlo ieri ha perso nuovamente Chiellini e nella rifinitura anche Chiesa che non va nemmeno in panchina. Al suo posto c'è Frabotta. Al fianco di Bonucci gioca Demiral. Fino a qualche mese fa è stata la partita scudetto. Oggi non può esserlo per svariati motivi. Ma rimane comunque il big match di giornata.



DOVE VEDERLA: La partita sarà trasmessa da Dazn 1 a partire dalle 12:30.

FORMAZIONI UFFICIALI

LAZIO (3-5-2): Reina; Luiz Felipe, Acerbi, Radu; Marusic, MIlinkovic, Cataldi, Luis Alberto, Fares; Correa, Muriqi. All.; Inzaghi.

JUVENTUS (4-4-2): Szczesny; Cuadrado, Demiral, Bonucci, Danilo; Kulusevski, Rabiot, Bentancur, Frabotta; Ronaldo, Morata. All.: Pirlo.

ARBITRO: Massa di Imperia.

Ultimo aggiornamento: 13:07

© RIPRODUZIONE RISERVATA