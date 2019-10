Lazio, Inzaghi: «Vittorie portano entusiasmo, ora il Milan»

Poker servito all'Olimpico per la Lazio contro un Torino in crisi nera, per la prima volta quest'anno biancocelesti alla loro seconda vittoria consecutiva e in scia della zona Champions. «Le vittorie portano entusiasmo. Siamo stati bravi, è stata un'ottima partita anche se ne abbiamo fatte altre così», spiega il tecnico biancoceleste Simone Inzaghi a fine gara, specificando che «un risultato così ci premia, abbiamo meritato e sviluppato un ottimo gioco. Sapevamo che dovevamo dare continuità alla vittoria di Firenze ma adesso pensiamo subito alla trasferta di Milano che sarà impegnativa». A sbloccare il match, un gol da oltre 30 metri di Francesco Acerbi: «Sono contento del gol di Francesco - prosegue Inzaghi - un ragazzo che si impegna sempre. Ma parlare di singoli non mi va, oggi abbiamo giocato tutti e meritato tutti insieme». «Abbiamo continuato a giocare e a proporre gioco - aggiunge - penso che abbiamo fatto un'ottima gara contro un avversario che non è mai semplice da affrontare e che temevo molto alla vigilia». Crisi alle spalle e miglior momento per i biancocelesti, pronti adesso ad affrontare il Milan dell'ex Pioli a San Siro: «La squadra sta bene - conclude il tecnico biancoceleste - ho bisogno di tutti anche se devo fare sempre valutazioni attente in ogni partita perché stiamo giocando tantissimo. Domenica avremo il Milan, poi il Celtic e il Lecce. Siamo in un grande tour de force, vogliamo i risultati e in queste ultime due partite sono arrivati». A spaccare la partita ci ha poi pensato Ciro Immobile con la quarta doppietta in stagione: «Bisognava dare un segnale - precisa il partenopeo - abbiamo chiesto continuità in questi mesi ed è la prima volta che facciamo due vittorie consecutive. Abbiamo festeggiato una grande vittoria con i nostri tifosi. Ci ho messo un pò per entrare in partita per il problema al ginocchio, poi con il proseguimento della gara è andatameglio. Dopo un inizio difficile stiamo ingranando. L'affinità con i compagni cresce, ci divertiamo. Il gol di Acerbi? Gli ho fatto i complimenti, ha fatto un gol bellissimo, non me l'aspettavo da lui». Già 12 gol in classifica marcatori e sfida tra bomber della Nazionale vinta nettamente contro l'incolore Belotti: «Mi dispiace, vedere il Torino e lui così in difficoltà fa dispiacere. Lo saluterò negli spogliatoi», ha rivelato l'ex granata. In crisi nera invece il Torino, oggi senza Mazzarri in panchina per squalifica, alla sua quinta sconfitta in campionato, la quarta consecutiva in trasferta. A fine partita un silenzio stampa e lungo conciliabolo tra Urbano Cairo e il tecnico negli spogliatoi. Il toscano rischia l'esonero, si prevede una lunga notte di riflessione, considerato che il derby con la Juventus di sabato incombe.

© RIPRODUZIONE RISERVATA