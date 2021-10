Lazio-Inter, Correa in dubbio: l'argentino si ferma con la nazionale

Martedì 12 Ottobre 2021, 15:11 - Ultimo aggiornamento: 16:20

Lazio-Inter non è solo uno dei due big match dell'ottava giornata di Serie A, non è solo una sfida dal retrogusto di Europa, è anche il ritorno "a casa", e si fa per dire, di Simone Inzaghi. L'allenatore nerazzurro, dopo cinque anni sulla panchina dei capitolini, tornerà infatti allo stadio Olimpico per la prima volta da ex. Con lui, però, potrebbe non esserci Joaquin "Tucu" Correa. L'ex attaccante biancoceleste si è fermato con la Nazionale argentina e ha svolto un lavoro a parte prima della partita contro il Perù, valida per le qualificazioni ai Mondiali in Qatar del 2022. Nessun allarme ancora, ma le probabilità che riesca a recuperare per sabato si riducono.