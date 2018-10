Lazio, Immobile: «Orgoglioso delle 100 presenze in biancoceleste, qui sono a casa»

Ultimo aggiornamento: 20:53

Uno di famiglia. «Orgoglioso di aver raggiunto 100 presenze, qui sono a casa!» scrive Ciro Immobile su Instagram, celebrando il traguardo con la Lazio. L’ex capocannoniere del campionato ieri insieme a Caicedo ha guidato l’attacco biancoceleste a Marsiglia. Lunedì sera all’Olimpico proverà a scardinare la difesa dell’Inter, sfuggendo alla marcatura dell’ex compagno de Vrij. Insomma, Ciro non ha intenzione di fermarsi vuole togliersi tante altre soddisfazioni con la maglia della Lazio.DUBBIIntanto, Simone Inzaghi studia la formazione in vista del match con i nerazzurri. Con il forfait di Leiva sarà fondamentale il recupero di Badelj, alle prese con i postumi di un affaticamento muscolare. Se il croato non dovesse farcela, il tecnico potrebbe adattare Parolo nel ruolo di regista con Milinkovic e Berisha sulle mezzali. Recuperato, invece, Durmisi che ha superato la lussazione al gomito destro.