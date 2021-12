Giovedì 16 Dicembre 2021, 19:40

Neanche il tempo di tirare un sospiro di sollievo per Luis Alberto, Zaccagni e Pedro che Sarri è tornato a dover incrociare le dita per un altro titolare. Ancora una volta è Ciro Immobile a preoccupare. In questo caso non si tratta di nulla di muscolare. Il bomber della Lazio ha accusato forti disturbi gastrointestinali nelle ultime ore e al momento resta in fortissimo dubbio per la sfida di domani. Il numero 17 non dovrebbe recuperare o al massimo riuscirà ad andare in panchina.

L’avversario non sarà certamente di primo ordine. Domani all’Olimpico si presenterà un Genoa con grandi lacune e reduce da un solo punto in Serie A dall’arrivo di Shevchenko. Tra i tanti problemi dei rossoblù c’è la fase offensiva. Il primo gol con la nuova guida tecnica lo ha segnato il rientrante Destro nel derby contro il Genoa. Spunti che vedono senza dubbio favorita una Lazio a sua volta in crisi di risultati (4 punti in 5 gare) e che rischia di non avere l’artefice principale dei 40 gol stagionali della squadra avendone segnati 16.

Lazio, le probabili scelte di Sarri

Così dalle 15:30 largo alla rifinitura anti Genoa senza il capitano. In base a quanto emerso dagli schieramenti proposti da Sarri, la Lazio scenderà in campo con il solito 4-3-3. Tra i pali ci sarà ancora Strakosha. Davanti al portiere albanese dovrebbe essere conferma la difesa delle ultime uscite: Hysaj e Marusic sulle fasce e Luiz Felipe al centro con Acerbi. A centrocampo è pronto a riprendersi il posto Milinkovic dopo la squalifica. Cataldi resta il favorito in cabina di regia, mentre Luis Alberto si gioca il posto con Basic partendo leggermente favorito. In attacco sono iniziati gli esperimenti e le valutazioni. In attesa di novità su Immobile il Comandante ha considerato due opzioni: Felipe Anderson come falso nueve o Muriqi. La sensazione è che la scelta possa ricadere proprio sul brasiliano, con Pedro a destra e Zaccagni a sinistra.