Lazio, esonerata Carolina Morace: domani il nome del nuovo tecnico

Domenica 3 Ottobre 2021, 21:38

Claudio Lotito ha deciso: la Lazio ha esonerato Carolina Morace. L'allenatrice lascia dopo cinque partite, dalle quali sono arrivate altrettanti sconfitte. L'ultima, decisiva per il futuro, contro il Sassuolo oggi pomeriggio. La notizia era nell'aria, anche se sembrava che il patron biancoceleste potesse dare un'ultima possibilità a colei che ha portato la Lazio a una clamorosa quanto meritata promozione in Serie A. Ma così non è stato, e Lotito ha preso in mano la situazione comunicando alla Morace, e a Jane Williams, sua vice, la decisione dell'esonero.

«La società ringrazia entrambe per l’impegno profuso sin dal primo giorno e per i risultati conseguiti nella scorsa stagione. La decisione del club arriva al termine di un’approfondita analisi delle prestazioni della squadra in questa stagione in Serie A. La Società renderà noto nei prossimi giorni il nome del nuovo allenatore».

La scelta comunque sarebbe già stata fatta per il successore, con il nuovo tecnico che dovrebbe essere già comunicato nella giornata di domani. Un accordo lampo quindi, con alte probabilità che Lotito lo avesse già contattato negli ultimi giorni vista la situazione della prima squadra femminile. Da Formello non trapela nulla al momento. Ma il quadro sembra essere già chiaro dentro i biancocelesti. Il nuovo tecnico, che martedì inizierà a lavorare a Formello, esordirà contro il Pomigliano. La partita più importante della stagione, un vero e proprio scontro salvezza.