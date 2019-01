Lazio, difesa in emergenza con la Juventus: Luiz Felipe ko e Acerbi squalificato

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Una difesa da inventare. Simone Inzaghi dovrà fare gli straordinari per allestire il reparto arretrato contro la Juventus. Domenica sera all'Olimpico, oltre a Marusic, che sconterà l'ultima delle due giornate di squalifica, mancheranno anche Acerbi, espulso contro il Napoli, e Luiz Felipe, uscito nel primo tempo al San Paolo per un problema muscolare. Il brasiliano in serata verrà sottoposto ad accertamenti per valutare l'entità del fastidio. Nel pomeriggio non si è visto nel centro sportivo di Formello: si teme uno stiramento. Insomma, Bastos, Wallace, Radu, Patric e Caceres si contenderanno i tre posti a disposizione con l'obiettivo di arginare gli attacchi di Ronaldo e compagni. L'uruguaiano, ormai prossimo al trasferimento al Bologna, potrebbe restare fino alla partita con i bianconeri e poi partire per l'Emilia Romagna. Le prove tattiche però scatteranno solo domani, aspettando novità dall'infermeria.