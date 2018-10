Lazio, Correa: «Siamo una squadra ambiziosa. Col Marsiglia si vince attaccando»

Ultimo aggiornamento: 18:03

Non vede l’ora di tornare in campo con la maglia della Lazio, Joaquin Correa. Protagonista della vittoria contro Parma, l’argentino non partirà con la squadra per il prossimo match d’Europa League con il Marsiglia. Il giudice sportivo dell’Uefa lo ha fermato per un turno: “El Tucu” non sarà a disposizione per la trasferta in Francia in programma giovedì sera al Velodrome. Una decisione che non gli ha fatto perdere il buon umore. «Stiamo affrontando un girone molto complicato, le squadre sono tutte di qualità e ci attendono gare difficili - rivela l'ex Siviglia ai microfoni della società - ma abbiamo una rosa che può portarci a buoni risultati». La disfatta di Francoforte (gara persa per 4-1 in cui venne espulso) «è stata sfortunata, ma ora dobbiamo pensare al Marsiglia e concentrarci sulla vittoria». Solo così la Lazio riuscirà «raccogliere nuovi punti». A partire dal match contro la squadra di Rudi Garcia, «un’ottima formazione con delle individualità di valore che, giocando in casa, potrà avvalersi del sostegno del proprio pubblico». Le insidie non mancano, ma l'argentino non parte battuto: «Noi, dal canto nostro, dobbiamo scendere in campo da squadra vera, come accaduto contro nelle ultime gare di campionato. Con lo spirito giusto, possiamo vincere anche noi».Non si pone limiti, "El Tucu", consapevole che «la Lazio è una squadra molto forte In attacco, in grado di far male agli avversari». Una chiave tattica da «sfruttare nella gara di giovedì, «attaccando sin da subito la loro porta per poi mantenere un assetto offensivo». Le notti di coppa affascinano l'ex Sampdoria, pronto a fare la differenza nelle gare che verranno: «Sarà un torneo molto complesso - sottolinea Correa - ma abbiamo la voglia e le qualità per dire la nostra. In tutte le competizioni possiamo raccogliere buoni risultati, abbiamo uno spogliatoio forte ed ambizioso».