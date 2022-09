Lazio, attesa per Lazzari e Zaccagni. Oggi esami per entrambi, poi tattica anti Midtjylland

Archiviata la vittoria contro il Verona è tempo di tornare in campo per la Lazio. Per la seconda volta nella storia i biancocelesti affronteranno un club danese. Dopodomani infatti la squadra di Sarri sarà ospite del Midtjylland nella seconda giornata del girone F di Europa League e l’obiettivo sarà quello di proseguire quanto già cominciato col Feyenoord. La preparazione alla sfida prevista giovedì alle 18:45 inizierà nel pomeriggio di oggi alle 17:30 e proseguirà nella mattinata di domani con la classica rifinitura prima di partire nel pomeriggio alla volta di Billund.

Lazio, oggi si torna in campo: Sarri studia la formazione anti Midtjylland

Prosegue la sfilza di impegni ravvicinati per la Lazio con la tregua che arriverà solamente dopo domenica con la sosta Nazionali. Non è certamente il calcio che piace a Sarri questo, ma il Comandante per forza di cose dovrà adattarsi, anche in merito alle scelte di formazione. Pure in Danimarca infatti qualche cambio ci sarà. Tra i pali stavolta non dovrebbero esserci sorprese con Maximiano pronto al rientro dopo l’esclusione col Feyenoord e la chiamata di Lotito a Sarri per chiedere spiegazioni. Nuova occasione per Hysaj sulla fascia, con lo stesso Radu che spera. Al centro invece non è da escludere una possibile conferma della coppia Casale-Patric dopo il clean sheet in campionato, anche se Gila e Romagnoli scalpitano per tornare in campo. Rotazioni che ci saranno anche a centrocampo dove il tecnico ha tutti a disposizione a differenza dell’attacco dove andranno valutate le condizioni di Pedro, out da due gare, e soprattutto Zaccagni.

Lazio, esami in Paideia per Lazzari e Zaccagni: i rischi

Proprio quest’ultimo oggi insieme a Lazzari effettuerà gli accertamenti nella clinica Paideia. L’esterno alto nel finale di partita ha accusato un fastidio all’adduttore destro, ma è comunque rimasto in campo fino al triplice fischio. Il responsabile ortopedico del club, il dott. Fabio Rodia, ha manifestato ottimismo per le sue condizioni ai microfoni del club, ma tutto ruoterà attorno agli esiti degli esami odierni. La speranza è che sia scongiurato uno stiramento, cosa che sembra difficile invece per Lazzari. Il terzino è stato costretto a uscire contro il Verona per un dolore al flessore della gamba destra e oggi si saprà la verità sull’eventuale entità dell’infortunio. Sarri incrocia le dita per entrambi i suoi titolari.