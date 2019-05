Lazio, Cataldi festeggia le 100 presenze in Serie A

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Festa per la Coppa Italia e per le 100 presenze in Serie A. Serata da ricordare per Danilo Cataldi, entrato al posto di Badelj nel secondo tempo durante la sfida con il Bologna all’Olimpico. Il centrocampista della Lazio classe ’94, reduce dallo stage in Nazionale con il ct Roberto Mancini, raggiunge un traguardo personale importante. Tripla cifra nel calcio dei grandi per l’ex Primavera che vanta 57 apparizioni in prima squadra con la Lazio, 14 con il Genoa e 29 con il Benevento. Senza contare tutte le altre presenze tra Europa League e Coppa Italia. Non solo, Cataldi nei prossimi giorni rinnoverà il contratto con il club capitolino. L'ex mediano dell'Under 21, in scadenza a luglio 2020, prolungherà la sua avventura in biancoceleste almeno per altri quattro anni, migliorando il suo ingaggio (attuamente percepisce circa 600mila euro). Insomma, il centrocampista, autore del 3-0 contro la Roma nell'ultimo derby vinto, si gode il presente e aspetta fiducioso il futuro. Simone Inzaghi lo considera un jolly: può ricoprire sia il ruolo di playmaker che di mezzala.