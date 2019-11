Lazio, Cataldi: «Ciclo vincente. Ora riposiamoci, poi penseremo al Sassuolo»

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Gioia social e terzo posto in classifica. In casa Lazio si festeggia dopo la vittoria per 4-2 contro il Lecce. «Oggi ho solo fatto quello che un bravo Sergente deve fare. Avanti tutta», il messaggio di Sergej Milinkovic su Instagram. Gli fa eco Patric, ieri schierato titolare nella difesa a tre sul centrodestra, che scrive: «Piccola pausa e tra un po’ torniamo più forti di prima!». Più sintetico, ma ricco di carica il post di Ciro Immobile, sempre più capocannoniere con 14 gol in campionato e a quota 102 reti totali in biancoceleste: «Grande Lazio!». Soddisfazione anche nelle parole di Danilo Cataldi, entrato al posto di Leiva nella ripresa: «Una vittoria importante, che ci permette di chiudere questo ciclo di partite, vincendo davanti ai nostri tifosi. Ora una pausa per ricaricare la batteria, in vista delle prossime sfide. Forza Lazio, forza ragazzi». Con lo stop del campionato per gli impegni delle nazionali, Simone Inzaghi ha concesso ai suoi uomini due giorni di riposo. La squadra si ritroverà mercoledì pomeriggio a Formello, ma solo dalla prossima settimana inizierà a preparare la gara con il Sassuolo, in programma a Reggio Emilia il 24 novembre.