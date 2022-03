Lazio, torna anche Strakosha. Le prove tattiche di Sarri in ottica Cagliari

La preparazione della Lazio in vista del Cagliari entra ufficialmente nel vivo. L’allenamento pomeridiano a Formello è stato diviso tra sala video e campo. Prima l’analisi dell’avversario in maniera teorica, poi largo alla pratica sul secondo manto erboso del centro sportivo biancoceleste. Torello, attivazione atletica e lunga sessione di prove tattiche durante le quali Sarri ha schierato contrapposti il suo classico 4-3-3 contro il 3-5-2 di Mazzarri concentrandosi anche sulle palle inattive.

Pronti via, l’allenamento odierno ha subito confermato la notizia attesa per la porta poiché Strakosha è tornato in gruppo. Il portiere albanese come al solito difenderà i pali della porta biancoceleste sabato sera. Dinanzi a lui non dovrebbero esserci molti cambi. Marusic, Luiz Felipe e Radu procedono verso la conferma. Chi rischia è Patric, il quale potrebbe lasciare il posto ad Acerbi. A centrocampo difficilmente ci si discosterà dal terzetto titolare formato da Milinkovic, Leiva e Luis Alberto. Starà a Sarri poi scegliere chi potrà far rifiatare il regista brasiliano in caso di necessità. In questi giorni è stato provato André Anderson in cabina di regia.

Anche in attacco non sono attese grandi novità. La sensazione è che saranno Pedro e Felipe Anderson a giocarsi un posto nel tridente con Immobile e Zaccagni. Con l’esterno canario recuperato totalmente potrebbe toccare a lui la maglia da titolare considerando anche che fa parte di una lunga lista di diffidati assieme a Marusic, Luiz Felipe e lo stesso Zaccagni. Sarri sarà chiamato anche a calcolare l’allarme squalifiche poiché tra poco più di due settimane ci sarà il derby. Aggregati anche quest’oggi Furlanetto e Floriani Mussolini dalla Primavera, mentre prosegue il percorso di recupero di Lazzari e Cataldi, entrambi reduci da uno stiramento al flessore.