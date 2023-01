Lazio, Sarri prepara la sfida col Bologna: attesa per Immobile, ancora assente Gila

Seduta dell’antivigilia completata per la Lazio. I biancocelesti si avvicinano al prossimo impegno ufficiale contro il Bologna con l’ennesimo allenamento tattico. Di solito a due giorni dalla sfida ufficiale Sarri si prolunga molto soffermandosi anche sulle palle inattive, ma oggi è stato costretto a velocizzare i tempi a causa della copiosa pioggia scesa su Formello.

Lazio, assenti solo Gila e Immobile. Più tardi esami per il bomber

Il Comandante ha comunque posto le basi in vista della sfida contro il Bologna. Torello, attivazione atletica e rapidità, il tutto prima di passare alla fase tattica con due 4-3-3 contrapposti, uno celeste e uno con le casacche rosse. Solamente due gli assenti oggi. Si è trattato di Gila e Immobile. Il difensore spagnolo salterà anche la sfida di Coppa Italia a causa del fastidio al piede destro dovuto a una forte contusione subita a inizio anno. Prosegue il lavoro in palestra per lui. Solo terapie invece per il bomber biancoceleste, più tardi atteso anche in Paideia per svolgere gli esami strumentali alla coscia destra.

L’allenamento pomeridiano: Fares di nuovo in gruppo

Per il resto tutti presenti nell’allenamento pomeridiano. Lo stesso Fares, ieri fermatosi per un leggero fastidio muscolare, oggi agiva regolarmente sulla fascia sinistra della retroguardia nello schieramento celeste. Aggregato dalla prima squadra il giovane Floriani Mussolini, rimasto però a bordocampo durante le prove. Al centro della difesa Gila è stato sostituito da Radu. La rifinitura di domani andrà in scena ancora nel pomeriggio, ma non ci sarà la conferenza stampa di Sarri.