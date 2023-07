Lazio, sirene arabe per Berardi. Karlsson prende sempre più quota: è testa a testa col Napoli

All’improvviso arriva la scossa per il mercato della Lazio. Lo stallo delle trattative è stato troncato dalla vicenda Milinkovic. Dopo qualche dubbio iniziale Sergej ha accettato l’offerta monstre dell'Al-Hilal: 60 milioni in tre anni e tanti saluti all'aspirazione di giocare ad alti livelli in Europa (per ora). Un epilogo che in fondo Sarri aveva già calcolato da tempo avvertendo la società. Ecco perché ora il tecnico spinge per essere accontentato sulla linea mediana con Zielinski e Torreira, ma non va dimenticato l’attacco, l’altro reparto in cui sarà necessario aumentare gli interpreti.

Lazio, Berardi resta il sogno di Sarri

Sulle corsie esterne il sogno di Sarri è da sempre Berardi. La Lazio da un mese sta lavorando per portare a Formello il giocatore attraverso contatti ininterrotti col suo entourage. L’accordo di base per l’ingaggio c’è, ma manca quello col Sassuolo. I neroverdi sparano alto, circa 30 milioni. Per questo, considerando anche lo stipendio del giocatore, Lotito sta riflettendo su un investimento così importante per il campione d’Europa che il 1 agosto compirà 29 anni. Sarri non molla la presa, ma nel frattempo pure il numero 10 del Sassuolo incombe il pericolo saudita. Alcune voci lo accostano l’Al-Nassr di Cristiano Ronaldo e Brozovic, anche se gli agenti del calciatore per ora smentiscono fortemente.

Resta molto viva la pista Karlsson

Arabia o altre pretendenti, la cosa sicura è che la Lazio difficilmente si muoverà da una quota fissa di 20 milioni più bonus. C’è anche l’idea di scendere tra i 15 e i 17 più il cartellino di, ma attenzione a un altro profilo, che però non è née né. Da giorni infatti è tornata molto calda la pista che porta adell’. Nelle ultime ore si parla delin pole sullo svedese, ma in realtà c’è un testa a testa con i biancocelesti. Lotito è pronto a puntare forte sull’esterno affrontato in, valutato attorno ai 15 milioni e disposto ad arrivare nella Capitale con un ingaggio inferiore ai 2 milioni. Riuscirà stavolta a convincere Sarri?