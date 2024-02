Lazio-Bayern Monaco: dove vederla in tv e streaming, orario e probabili formazioni

Tornano le sere che contano, quelle da sognare ad occhi a perti, in cui si vedono le stelle. Queste, però, non sono quelle in cielo, ma quelle disegnate sul pallone della Champions League che nella serata di San Valentino torna a rotolare all'Olimpico.

Nell'impianto del Foro Italico, la Lazio affronta il Bayern Monaco per la gara di andata degli ottavi di finale. Maurizio Sarri ripone le sue speranze nei giocatori più importanti della rosa, quelli che devono scrollarsi di dosso un po' di ruggine e dimostrare la loro centralità: Ciro Immobile e Felipe Anderson. I due negli scorsi mesi hanno giocato al di sotto delle aspettative e, in una sera come quella di domani, devono tornare a splendere tra le stelle.

Lazio, Immobile: «A Cagliari abbiamo rivisto la luce. Bayern? Noi calciatori viviamo per partite così»

Probabili formazioni

La Lazio continua a rinunciare a Mattia Zaccagni, che non è al meglio della condizione e si allena da solo a Formello. Dubbio anche a centrocampo, dove Vecino potrebbe tornare titolare dopo essere stato utilizzato come riserva in campionato.

Lazio (4-3-3): Provedel; Hysaj, Gila, Romagnoli, Marusic; Guendouzi, Vecino, Luis Alberto; Isaksen, Immobile, Felipe Anderson. All.: Sarri.

Indisponibili: Zaccagni.

Diffidati: Patric, Castellanos, Pedro, Guendouzi.

Squalificati: -

Bayern Monaco (4-2-3-1): Neuer; Mazraoui, Upamecano, Kim, Guerreiro; Kimmich, Goretzka; Sané, Müller, Musiala; Kane. All.: Tuchel.

Indisponibili: -

Diffidati: Boey, Davies, Goretzka.

Squalificati: -

Lazio, Sarri: «Contro il Bayern Monaco con una bella faccia tosta. Vietato giocare come contro l'Inter»

Dove vederla

Lazio-Bayern Monaco va in scena domani alle ore 21.00 italiane. La partita è disponibile in diretta su tutti gli smart tv abilitati e che supportano Amazon Video. La gara, infatti, è esclusiva di Amazon che trasmette le immagini della serata di Champions in streaming.

L'arbitro di Lazio-Bayern

La squadra arbitrale di Lazio-Bayern è francese, con François Letexier che dirige la partita.

Nella sua carriera, in totale ha arbitrato 295 partite di cui ben 152 in Ligue 1, 11 in Champions e 13 in Europa League. Fino ad oggi ha sventolato ben 1106 cartellini gialli, poco meno di 4 a partita. I rigori assegnati, invece, sono 103 con la media di un penalty concesso ogni 3 gare (2,8). Gli assistenti sono Cyril Mugnier e Mehdi Rahmouni. Stephanie Frappart è il quarto ufficiale della partita, mentre nella sala Var ci sono Herome Brisard e Willy Delajod.

I precedenti

La Lazio e il Bayern si sono incontrati solo due volte nella loro storia. I risultati sono tutti e due a favore dei bavaresi che hanno vinto nella stagione 2020/2021 all'andata 4-1 all'Olimpico e 2-1 in Germania. Sei gol in totale quelli incassati dai biancocelesti che ne hanno due all'attivo contro Muller e compagni.