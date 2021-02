Lazio-Bayern dalle 21 diretta live: i biancocelesti sognano il grande colpo. Probabili formazioni

È la notte. La Lazio ospita all'Olimpico il Bayern Monaco campione d'Europa nell'andata degli ottavi di finale di Champions League. Nel momento del sorteggio non c'era avversario peggiore da pescare. A distanza di tempo, oggi, l'incredibile squadra tedesca - sei trofei in meno di un anno - fa un po' meno paura per le numerose assenze. Non sarà sicuramente facile riuscire a fare l'impresa. Ma all'interno dello spogliatoio biancoceleste c'è fiducia per una serata che si preannuncia storica per il club di Lotito. Inzaghi ha già fatto le sue scelte. Così come il suo collega Flick. Fischio d'inizio alle 21.

PROBABILI FORMAZIONI

LAZIO (3-5-2): Reina; Patric, Acerbi, Musacchio; Lazzari, Milinkovic, Leiva, Luis Alberto, Marusic; Correa, Immobile. All.: Inzaghi.

BAYERN MONACO (4-2-3-1) Neuer; Süle, Boateng, Hernandez, Davies; Kimmich, Alaba; Sané, Goretzka, Coman; Lewandowski. All.: Flick.

ARBITRO: Grinfeeld (Isr).

