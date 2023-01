Lazio, prove tattiche a due giorni dal Sassuolo: Sarri pensa allo stesso assetto anti Empoli con un solo cambio

Seduta dell’antivigilia completata per la Lazio. I biancocelesti si avvicinano al prossimo impegno ufficiale con l’ennesimo allenamento di una delle poche settimane tipo della stagione. Lunga sessione di prove tattiche per Sarri che si aspetta una reazione importante dai suoi calciatori dopo il solo punto in due gare tra Lecce ed Empoli. Una falsa partenza che nell’ottica del Comandante dovrà essere da sprono da qui in avanti per risalire la china e puntare all’obiettivo Champions.

Lazio, l'allenamento a due giorni dalla sfida col Sassuolo

Non proprio la più semplice delle velleità, ma almeno per la trasferta di Reggio Emilia la Lazio sarà praticamente al completo. Non ci sarà Gila, che continua ad avere problemi al piede destro a causa di una forte contusione, e nemmeno Bertini, convocato dalla Primavera. Si tratta però di due calciatori che rientrano poco nelle rotazioni di Sarri, che per la gara del Mapei Stadium dovrebbe replicare le scelte contro l’Empoli con un solo cambio in difesa. Non ci sarà Lazzari, squalificato. Al suo posto toccherà a Hysaj, difficilmente a Patric, che invece contenderà il posto a Casale. Ancora una volta intere prove tattiche per Fares che si avvicina alla prima convocazione stagionale. Aggregato infine dall'under 18 il figlio d'arte Cannavaro. Domani la rifinitura è prevista in mattinata. Dopodiché Sarri parlerà in conferenza stampa alle 13 e poi la squadra partirà verso l’Emilia.