Lazio, abbonamenti in alto mare. Ma è in arrivo una promozione per l'Empoli

Tra le polemiche divampate nelle ultime settimane nell’ambiente Lazio vanno menzionati gli alti prezzi dei biglietti. Le decisioni della società non sono affatto piaciute ai tifosi comportando una rilevante diminuzione delle presenze allo stadio Olimpico. Dati alla mano il club capitolino con 23.555 spettatori ha la quinta media della Serie A, facendo meglio anche della Juventus. Una buona statistica crollata però nel mese di dicembre: 5mila paganti contro l’Udinese e 6mila col Genoa. Numeri bassi dettati dal rendimento altalenante della squadra e soprattutto dalle mancate iniziative del club nei confronti dei supporter biancocelesti.

Lazio: abbonamenti in alto mare, ma sono previste novità per l’Empoli

Mentre le proposte del marketing restano sigillate nel cassetto dell’ufficio del presidente Lotito, in vista di Lazio-Empoli (6 gennaio) ci sarà un regalo per i tifosi. È prevista infatti una promozione dopo gli alti prezzi fissati finora. Questo il primo passo verso i sostenitori biancocelesti in arrivo nei prossimi giorni. Se all’Olimpico le presenze scarseggiano, va detto in trasferta la musica cambia totalmente. Il tutto esaurito del Penzo di Venezia ha fatto seguito all’esodo di Reggio Emilia contro il Sassuolo e anche ad una buona risposta a Genova contro la Sampdoria. Un epilogo che con ogni probabilità verrà replicato a San Siro contro l’Inter. Già sono usciti i tagliandi per il settore ospiti del Meazza in vista della sfida con la corazzata dell’ex Simone Inzaghi prevista guarda caso il 9 gennaio (anniversario della fondazione della Lazio). Difficile non aspettarsi una nutrita rappresentanza biancoceleste nello spicchio di 2mila posti riservatogli nel terzo anello blu dell’impianto.