Lazio Women, ecco il terzo colpo: ufficializzata Chloé Le Franc

La Lazio Women si avvicina al rientro a Formello. Le biancocelesti sono attese domani nel proprio centro sportivo per tornare a lavorare sul campo in vista di un 2022 che nella speranza di mister Massimiliano Catini: «Possa portare buoni risultati». Intanto dopo il cambio di rotta nelle prestazioni, sul mercato il club capitolino continua a darsi da fare ed ha ufficializzato un altro colpo.

Lazio Women, ufficializzato il terzo acquisto invernale

Dopo l’attaccante Ogonna Chukwudi e la centrocampista Giulia Ferrandi, la nuova arrivata in casa biancoceleste è Chloé Le Franc. Si tratta di una centrocampista offensiva classe 1999. Cresciuta nel settore giovanile del FC Rennes, ha militato nel campionato americano NCAA1 - Big South Conference con la maglia della High Point University, con la quale ha vinto il titolo nel 2019, 2020 e 2021. Nel suo curriculum vanta anche un’esperienza nella Lander University nel campionato americano NCAA2 - Peach Belt Conference. Arriva alla Lazio per aiutare la fase offensiva della squadra di Massimiliano Catini finora con soli 10 gol in 11 partite (terzultimo attacco della Serie A). Le Franc si è legata alla Lazio Women con un contratto fino al 30 giugno 2023. Archiviato il terzo colpo della campagna acquisti invernale, la società si prepara ad almeno altre due ufficialità. La rivoluzione non si ferma.