Tanti auguri Lazio. Centoventuno anni di storia che saranno benedetti anche da Papa Francesco. Niente fuochi d’artificio a mezzanotte (almeno ufficialmente). Le regole anti covid e il coprifuoco impediscono assembramenti e festeggiamenti. Ma i tifosi hanno deciso di non rinunciarci in toto e così la Curva Nord ha dato appuntamento a tutti per oggi pomeriggio in Piazza della Libertà alle ore 17. Distanziamento e mascherine d’obbligo. Ma non sarà il solo evento perché anche il club ha preparato qualcosa di molto speciale. Sui social biancocelesti verrà pubblicato un video emozionale che ripercorre tutta la storia della società dalla fondazione alle ultime coppa, passando per il ricordo di Paparelli, Sandri e Fiorini. Anche i calciatori hanno registrato dei video in cui fanno gli auguri alla Lazio.



LOTITO E CIRO IN VATICANO

E non mancheranno testimonianze e celebrazioni di ex come Wilson, D’Amico, Salas e Mihajlovic sono per citarne alcuni. Ma non hanno voluto mancare l’appuntamento social nemmeno alcuni volti noti dello spettacolo come Anna Falchi e Manila Nazzaro. Il club delle celebrazioni si toccherà domani quando il presidente Lotito con la sua famiglia sarà ricevuto in udienza privata da Papa Francesco. Ad accompagnare il patron ci sarà anche Ciro Immobile con la moglie e i figli. Al pontefice verrà portata una maglia con il suo nome e un folder con i francobolli celebrativi del club biancoceleste.

