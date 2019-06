Balduina, «laziale ebreo»: slogan antisemita con svastica su un muro in ​viale delle Medaglie d’oro

«Laziale ebreo». Con tanto di svastica disegnata accanto. E’ questa la scritta antisemita apparsa in settimana in viale delle Medaglie d’Oro, strada trafficata della Balduina, quartiere romano storicamente biancoceleste. E’ stata fatta all’altezza del civico 224 ed è ancora lì. In tanti si chiedono come mai non sia stata cancellata, mentre la foto della frase ha fatto il giro del web, suscitando l’indignazione e la condanna degli utenti. Nella stessa zona lo scorso 9 gennaio, in concomitanza dei festeggiamenti per il 120esimo anniversario della nascita della Lazio, erano stati affissi dei piccoli manifesti con la scritta «Lazio, Napoli, Israele. Stessi colori. Stesse bandiere. Merde». Adesivi che riportavano la firma in giallorosso «Balduina Roma», un gruppo del tifo romanista.



Ultimo aggiornamento: 19:11

