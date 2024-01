Lautaro Martinez e il rinnovo con l'Inter, l'agente spaventa i tifosi: «Non c'è un accordo reale»

Rinnovare il giocatore più importante presente i rosa è fondamentale per ogni squadra, soprattutto se si chiama Lautaro Martinez. L'Inter in questi giorni sta lavorando con l'agente per trovare l'accordo, ma proprio questi ha freddato i tifosi nerazzurri spaventandoli. «Non c'è ancora un accordo reale». Con queste parole in diretta a Radio Sportiva, Alejandro Camano ha fatto sobbalzare tutti i tifosi del club che sperano solo di poter vedere il toro ancora in squadra.

Rinnovo Lautaro, l'agente: «Se arriva un accordo, bene»

«Lautaro è importante nel calcio italiano ed europeo, oggi credo che con Haaland siano i migliori due centravanti d'Europa: lui e l'Inter sono migliorati tanto, è la seconda squadra d'Europa a un livello calcistico incredibile, siamo molto felici». Così ha esordito il rappresentate degli interessi dell'ex Rosario Central, che ha poi continuato: «È a livelli altissimi, poi trovare un accordo non è facile. Ci sono tanti aspetti di cui discutere, oggi non c'è ancora un accordo reale, così stiamo tranquilli e parliamo con l'Inter con costanza, ora l'importante è la squadra, il momento, e lui è felice». Poi Camano ha continuato: «Lautaro è arrivato che era un ragazzo ed cresciuto tanto e oggi è un giocatore fatto è il capitano, ha due anni e mezzo di contratto, c'è tanto tempo per parlare, però trattiamo, oggi il focus è sulla Serie A e sulla Champions».

Infine, l'agente del giocatore ha continuato parlando dell suo rapporto con l'Inter: «È un vero capitano, lavora per la squadra. Quello che si nota è che umanamente è buono, umile, sta bene nella sua squadra e ha un progetto, poi se arriviamo a un accordo benissimo, altrimenti nel calcio tutti sono professionisti. Sono vicine le idee, per adesso non c'è un accordo e lavoriamo per questo».