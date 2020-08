© RIPRODUZIONE RISERVATA

ha ancora la speranza di riuscire a trattenere. Fino a qualche mese fa, prima che la pandemia divampasse in ogni angolo del mondo, l’argentino sembrava ormai un giocatore del. Poi il coronavirus, la sospensione dei campionati, il lockdown, hanno frenato l’acquisto dell’attaccante da parte del club blaugrana. Questo perché nel frattempo il Barça, come praticamente tutte le società, ha avuto delle perdite economiche stimate – dal presidente– in 200 milioni di euro. Una cifra considerevole. Ed è per questo che dovrà essere esaminato con attenzione qualsiasi investimento. Che dovrà essere oculato, poco dispendioso e bilanciato con il mercato in uscita.Senza dimenticare che l’Inter non fa sconti per Lautaro Martinez (e questo appunto non aiuta le ambizioni del Barcellona) e pretende i 111 milioni di euro della clausola rescissoria (in realtà, era valida fino al 15 luglio). In terzo luogo, i blaugrana hanno bisogno di sfoltire il reparto offensivo, in questo momento composto da Messi, Suarez, Griezmann, Dembelé, Ansu Fati e Braithwaite (ai quali bisogna aggiungere Trincao, a gennaio acquistato per 31 milioni di euro dallo Sporting Braga). In sostanza, o il Barcellona cede qualcuno (e sistema tutte le problematiche elencate) o i tifosi dell’Inter potranno tirare un sospiro di sollievo. Così come. Secondo Mundo Deportivo, il sacrificato dei catalani potrebbe essere addirittura, che avrebbe un’offerta della Major League Soccer e se l’uruguaiano dovesse accettare, faciliterebbe la possibile trattativa per Lautaro Martinez.In attesa di risolvere la situazione rinnovi con, il Milan pensa anche al mercato in entrata. I rossoneri hanno il sì die adesso stanno trattando con ill’acquisto del terzino destro, capitano della sua Nazionale, la Costa d’Avorio. Gli Spurs vogliono 20 milioni di euro; il club di via Aldo Rossi arriva a 15. Le due società potrebbero venirsi incontro nei prossimi giorni. Inoltre, Paolo Maldini e Frederic Massara stanno andando in pressing con la Fiorentina per, senza dimenticare. Sul loro taccuino c’è anche il nome didel Verona.Nel frattempo,ha risolto il contratto con i rossoneri e ha firmato un biennale con il(attesa l’ufficialità in giornata) e al club granata ha già chiestodel Milan. «Abbiamo preso un tecnico di qualità, siamo felici. Sa insegnare calcio. Lo avevamo cercato anche in passato, ma era sempre impegnato con altre squadre, quindi non possiamo che essere molto soddisfatti perché è un allenatore che fa giocare bene le proprie squadre. Faremo tutto il possibile per metterlo in condizioni di operare al meglio», le parole diIl mercato dellaentrerà nel vivo nei prossimi giorni.il primo obiettivo, mentre a centrocampo si seguono(ma il Lione spara alto) e(ritenuto non fondamentale da Frank Lampard per il suo Chelsea).è ormai un giocatore del Verona,resterà in prestito all’Udinese per un’altra stagione (la recompra a favore della Juventus sarà spostata al 30 giugno 2021) e il Benevento seguedel Fenerbahce, ma che in passato ha già giocato in serie A con l’Empoli. Capitolo: per la panchina spuntano i nomi di. Quest’ultimo impegnato nei playoff di B con lo Spezia.