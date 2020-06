© RIPRODUZIONE RISERVATA

Cresce la preoccupazione in casa. L'Inter non abbassa le pretese e così Lautaro Martinez, primo obiettivo dei blaugrana, si sta allontanando. Il club nerazzurro non ha intenzione di scontare il cartellino di un giocatore giovane e con evidenti margini di crescita. Quindi, in assenza del versamento della clausola da 111 milioni di euro (che secondo i nerazzurri scade il 7 luglio), verranno accettate solo offerte da 80-90 milioni più una contropartita. Una cifra ritenuta troppo alta dai catalani, alle prese con le difficoltà finanziarie che li obbliga a dover rientrare di oltre 200 milioni. Ora, resta da capire quale sarà la prossima mossa dell'Inter. Di certo, in caso di mancato accordo con il Barcellona, l'argomento rinnovo potrebbe tornare d'attualità. Il bomber 22enne guadagna circa 1,5 milioni di euro e il suo attuale accordo scade nel 2023.Il Barça gli aveva garantito uno stipendio monstre, sui 10 milioni di euro, l'Inter invece potrebbe mettere sul piatto una cifra vicina ai 5 milioni. Ma siccome il desiderio del calciatore resta quello di giocare con Messi, la società di Suning dovrà lavorare ancora sul fronte sostituti. Tanti i nomi sul taccuino dell'ad, con un obiettivo particolarmente gradito ad Antonio Conte:. Il numero 9 del Torino vuole cambiare casacca per fare quel salto atteso da tempo. La stima di Conte poi lo stimola tanto, ma la trattativa tra i due club non sarà in discesa: per cedere il suo capitano, Cairo pretende infatti 50 milioni di euro.