L'ex arbitro De Santis attacca Mourinho: «Ora basta, la Federazione deve intervenire»

Napoli-Roma 1-1. Sì ma il risultato non conta nella bilancia dei social e del web. Contano le polemiche e le dichiarazioni di Mourinho che si è scagliato contro l'arbitro Di Bello dopo il match al Maradona. Delle parole del portoghese abbiamo detto qui, registriamo invece ora quelle dell'ex direttore di gara De Santis. «Di Bello è un ottimo arbitro. Ha fatto benissimo in Napoli-Roma». Intervenuto ai microfoni di "Serie A News", De Santis ha poi attaccato Mourinho stuzzicando la Federazione: «Le parole del tecnico della Roma contro gli arbitri? Deve intervenire duramente la Federazione. Ricominciare a fare questi discorsi, tra il detto e il non detto, va a discapito della classe arbitrale. Gli arbitri quest’anno hanno fatto un buon lavoro facendo molto bene. Queste discussioni e questo modo di fare dovrebbe essere messo al bando dagli organi federali, dalla procura e da tutto quello che concerne il mondo del calcio. Se applicare le regole del gioco è una colpa, siamo fuori da ogni discorso».

APPROFONDIMENTI TRIGORIA Mourinho si scaglia contro gli arbitri: dall'Udinese al... IL MATCH AL MARADONA Roma infinita a Napoli, ma arbitraggio ancora una volta... IL BIG MATCH Napoli-Roma, le pagelle: Smalling blocca Osimhen, Abraham croce...

Roma infinita a Napoli, ma arbitraggio ancora una volta discutibile

De Santis ha poi concluso alzando un muro per proteggere i suoi ex colleghi: «Di Bello, in Napoli-Roma, ha arbitrato in maniera eccellente, conducendo la gara con grande rigore e tranquillità. Se poi qualcuno pensa che gli debba essere regalato qualcosa, siamo fuori luogo»