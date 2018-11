L'annuncio di Xavi: «Ad aprile smetto con il calcio»

Xavi Hernandez, pilastro per anni assieme ad Andres Iniesta del centrocampo stellare del Barcellona, si avvicina al crepuscolo: a Cadena Ser ha annunciato che ad aprile appenderà le scarpe al chiodo, per intraprendere la carriera di allenatore. «È una possibilità che ho valutato e so già come affrontare questa esperienza. A gennaio compirò 39 anni, mi sembra il momento giusto per dire basta con il calcio giocato. Penso di iniziare ad allenare in Qatar, dove mi trovo adesso, poi si vedrà». Xavi, che nel 2015 diede l'addio alla maglia braugrana, conquistando l'ennesima Champions League, indossa la maglia dell'Al-Sad, con la quale ha collezionato - fra il 2015 e oggi - 72 presenze condite da 19 gol. Nel 2014 il centrocampista aveva già lasciato la Nazionale spagnola, con la quale ha vinto due volte l'Europeo (2008 e 2012), una volta il Mondiale (2010). © RIPRODUZIONE RISERVATA