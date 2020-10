L'agente di Zaniolo rassicura: «Nè lui né la famiglia hanno mai pensato di lasciare la Roma»

Nicolò Zaniolo resta al centro del futuro della Roma. Il centrocampista dopo il secondo infortunio al ginocchio, trascorre le sue giornate facendo la riabilitazione e pensando al suo ritorno in campo che avverrà tra marzo e aprile del 2021. Recentemente è stato vittima di uno scivolone social, postando su Instagram un fotomontaggio del famoso murale di Totti a Monti con il suo viso al posto di quello dell’ex capitano giallorosso. Un errore che ha scatenato diverse critiche da parte dei tifosi, poi rientrate dopo che il post è stato cancellato: «Totti è stato un giocatore immenso per la Roma. In questo momento non c’è il paragone. Solo il tempo ci farà vedere cosa diventerà Zaniolo per la Roma. Continuiamo il nostro percorso di crescita: Totti è Totti e Zaniolo è Zaniolo», ha detto a Radio Radio il suo agente Claudio Vigorelli. Sul futuro le idee del calciatore e del club viaggiano su due binari paralleli: «La società sa cosa ha tra le mani e ci hanno sempre considerato come progetto importante. E’ cambiata la proprietà, ma non sono cambiati gli obiettivi e la visione su Nicolò, nonostante l’infortunio. Si sono affacciati diversi club con sondaggi, ma abbiamo sempre ritenuto il percorso della Roma come migliore per la sua crescita, a prescindere dalle offerte che sono arrivate. Poi per la proprietà vecchia magari c’era bisogno di fare plusvalenze ma né noi, né Nicolò, né la famiglia ha mai pensato di andarsene dalla Roma».

