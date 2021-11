Kumbulla rientra a Roma dopo l'infortunio con l'Albania: esami nelle prossime ore

Il difensore giallorosso Marash Kumbulla rientrerà domani a Roma dopo l’infortunio muscolare rimediato in Inghilterra-Albania che lo ha costretto a uscire al 17’. Il centrale ancora non si è sottoposto a esami strumentali, lo farà nelle prossime ore dopo aver consultato i medici giallorossi: «Il sogno mondiale svanisce, ma non la nostra voglia di continuare a crescere insieme e di fare qualcosa di speciale per l’Albania - ha scritto Marash su Instagram dopo il 5-0 incassato ieri -. Mi spiace molto non aver potuto aiutare i miei compagni in campo fino alla fine. Voglio ringraziare il supporto dei nostri tifosi che sono sempre fantastici ovunque andiamo! Spero di tornare il prima possibile! Grazie». Kumbulla con la Roma ha trovato poco spazio, Mourinho lo ha schierato appena 66 minuti da inizio campionato nella partita contro il Venezia persa 3-2. È stato anche uno dei protagonisti del disastroso 6-1 contro il Bodo/Glimt che lo ha definitivamente segnato agli occhi del tecnico portoghese.