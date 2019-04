Arsenal, da del "negro" in un video a Koulibaly, il club londinese indaga

Ha postato su un social un video contro Koulibaly, definendolo 'nigger', e l'Arsenal ha immediatamente aperto un'indagine interna per risalire all'identità del suo tifoso. È successo ieri, all'Emirates Stadium, durante l'andata dei quarti di Europa League. A quanto racconta 'The Guardian', il video su snapchat è di 15 secondi, il supporter londinese ha usato «offese a sfondo razziale» nei confronti del difensore franco-senegalese del Napoli. «Abbiamo un approccio di tolleranza zero: chiunque si comporti così, sarà bandito dalle nostre partite».



«Condanniamo completamente l'uso di questo tipo di linguaggio razzista e abbiamo avviato un'indagine per identificare il colpevole», ha detto l'Arsenal in una dichiarazione. «Chi si comporta così, non è il benvenuto all' Arsenal». Il tema del razzismo è diventato rovente in Inghilterra nelle ultime settimane. «Abbiamo una comunità di tifosi estremamente variegata che fanno tutti parte della famiglia Arsenal e tali incidenti sono rari presso lo Stadio Emirates. Incoraggiamo i sostenitori a segnalare eventuali incidenti presentandosi agli stewards o tramite il nostro servizio di avviso della giornata».

Ultimo aggiornamento: 13:40

