Kouame: visite e firma con la Fiorentina. Iturbe in viaggio: lo aspetta il Genoa

A poche ore dalla conclusione degli affari, la Fiorentina è la squadra più attiva sul calciomercato. I dirigenti del club toscano sono rimasti a Milano per formalizzare l'acquisto di Kouame (che oggi sosterrà anche le visite mediche) e definire l'acquisto per giugno di Amrabat. Per la difesa c'è invece Igor, duttile difensore brasiliano. Il primo può lasciare quindi il Genoa, alle prese con la solita rivoluzione di gennaio. Dopo Destro, Behrami, Eriksson, Perin, Masiello e Iago Falque è in arrivo Iturbe, storico pallino di Preziosi. L'attaccante ex Roma ha raggiunto due giorni fa l'accordo con i rossoblu e domani sosterrà le visite mediche, prima della firma sul contratto. Torna in Italia con la formula del prestito con riscatto (4 milioni di euro).





