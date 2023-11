Lazio, continua la gestione per Luis Alberto mentre Zaccagni torna a correre in palestra

Prosegue il lavoro della Lazio nella prima settimana di pausa Nazionali. I biancocelesti si sono ritrovati oggi pomeriggio a Formello per il secondo allenamento di ripresa post derby. Ieri Sarri aveva preferito una seduta soft con tutta tecnica dopo la forza, mentre oggi ha spinto maggiormente l'acceleratore visto che ha ricominciato a lavorare sulla tattica e infine ha lasciato la squadra nelle mani del prof. Losi per una fase atletica che hanno svolto anche i giocatori arrivati con la lingua di fuori alla stracittadina.

Lazio, Zaccagni torna a correre. Ancora gestione per Luis Alberto

Le presenze rispetto a ieri sono state le stesse, compresi i giovani aggregati dalla Primavera, ovvero Renzetti, Bedini, Ruggeri, Di Tommaso, Sana Fernandes e Gonzalez. Prosegue invece la gestione di Luis Alberto. Il Mago questa settimana non si sta vedendo in gruppo in primis per recuperare al meglio dagli acciacchi al flessore e poi perché non ci sarà fretta considerando che alla ripresa del campionato sarà squalificato. Continua anche il percorso di riabilitazione dei tre infortunati Marusic, Vecino e Zaccagni. Quest'ultimo oggi è tornato anche a correre in palestra, segnale importante in vista di un possibile recupero per il match dell'Arechi.

L'unica certezza al momento però è che tutti e tre non si vedranno nemmeno domani nella doppia seduta in programma prima del weekend di riposo.