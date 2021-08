Kalou, malore in campo: attimi di paura al Velodrome di Marsiglia

Lunedì 16 Agosto 2021, 00:15 - Ultimo aggiornamento: 00:21

Kalou, malore in campo, e sono stati lunghi momenti di paura ​al Velodrome di Marsiglia durante la partita di Ligue 1 tra la squadra di casa e il Bordeaux. Al 6', mentre Payet si apprestava a battere una punizione, Samuel Kalou si è accasciato al suolo, e tutti i calciatori in campo hanno immediatamente richiamato l'intervento dei medici e si sono chiusi a cerchio davanti all'esterno del Bordeaux, come successo in Danimarca-Finlandia degli ultimi Europei quando crollò a terra Christian Eriksen.

I soccorsi

Il 24enne nigeriano si è ripreso dopo qualche minuto e, dopo essersi rialzato, è uscito dal campo. Voleva poi rientrare ma è stato prontamente sostituito.