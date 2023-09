Juventus, sorride Pogba: nessuna lesione muscolare, ma si ferma Gatti

Nessuna lesione muscolare per Paul Pogba. Massimiliano Allegri può tirare un sospiro di sollievo per le condizioni del numero 10 juventino, che nel finale di gara ha accusato un fastidio ai flessori della coscia destra. Nel post gara filtrava un filo di apprensione, se non altro per i recenti guai muscolari che hanno condizionato la scorsa stagione del francese.

La Juve domina a Empoli: 2-0 con i gol di Danilo e Chiesa. Allarme Pogba: un altro infortunio

Invece gli esami strumentali presso il JMedical hanno escluso qualsiasi tipo di lesione muscolare. «Gli accertamenti diagnostici - si legge nel comunicato - hanno evidenziato un lieve sovraccarico a carico del muscolo semimembranoso della coscia destra», la speranza di Allegri è poter contare su Paul già dopo la sosta, anche se visto lo storico la prudenza è d’obbligo.

Anche Gatti è stato sottoposto ad esami che hanno evidenziato una distorsione della caviglia sinistra. «Entrambi i calciatori hanno già iniziato l'iter riabilitativo volto alla ripresa dell'attività agonistica».