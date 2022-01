Juve-Napoli, azzurri a Torino ma tre calciatori sono stati messi in quarantena dall'Asl: Zielinski, Lobotka e Rrahmani

NAPOLI – La partenza del Napoli per Torino è diventata un vero e proprio caso. Mentre il gruppo azzurro è in volo in vista del match di domani contro la Juventus, dopo il via libera dell'Asl Napoli 1, è arrivata una comunicazione del dipartimento di prevenzione dell’Asl Napoli 2 Nord, competente per i calciatori residenti fuori città. Il documento ha disposto la quarantena a domicilio per sette calciatori.

APPROFONDIMENTI COVID Serie A, è caos: saltano 3 partite e Bologna-Inter... SERIE A Juventus, Arthur è guarito dal Covid-19: disponibile per... SERIE A Juventus-Napoli, azzurri partiti nel pomeriggio: via libera... SERIE A Juventus-Napoli, l'Asl non blocca il viaggio degli azzurri... SERIE A Juventus-Napoli, Allegri sicuro: «Credo che giocheremo....

“Il provvedimento è stato assunto in quanto tre di essi risultano positivi, mentre quattro hanno avuto contatti stretti con positivi”. Tre di questi sono arrivati a Torino con il resto dei 19 convocati per il match di domani contro la Juventus: si tratterebbe – non ci sono ancora comunicazioni ufficiali – di Zielinski, Lobotka e Rrahmani che non si sono sottoposti ancora alla dose booster e la cui vaccinazione con seconda dose è avvenuta da più di 120 giorni. I tre, quindi, non sono a disposizione per la gara di domani sera allo Stadium e devono restare in isolamento in hotel. Il Napoli adesso attende una comunicazione dell’Asl Torino che adesso è competente del caso.