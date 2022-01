Juventus-Napoli, Allegri sicuro: «Credo che giocheremo. Morata non si muove, Ramsey è in uscita»

Allegri ha pochi dubbi alla vigilia della ripresa del campionato: «Ci siamo preparati per giocare, credo che giocheremo. Mentalmente dobbiamo essere focalizzati sul Napoli». Ma lo scontro diretto di domani sera rimane in dubbio, e in attesa della decisione definitiva dell’Asl Max blinda Morata, saluta Ramsey e scommette su Inzaghi: «Alvaro non si muove mentre Aaron è in uscita. L’Inter è favoritissima, lo scudetto può perderlo solo lei».

MERCATO

Al 99% la rosa rimarrà questa. Morata l’anno scorso ha fatto 21 gol, ha numeri da giocatore importante ma è visto come uno a cui manca qualcosa. Io gli ho parlato e gli ho detto che da qui non si muove. Per migliorare bisognerebbe trovare uno tra i 5 o 6 centravanti top al mondo. È un grande calciatore e deve restare sereno. Abbiamo Chiesa e Dybala, sono acquisti perché ci daranno una grossa mano: gli acquisti veri a gennaio incidono poco.

INFORTUNI

Abbiamo lavorato bene, avevamo bisogno di un po’ di giorni senza giocare. Bonucci è fuori domani e domenica, vediamo per la Supercoppa. Chiellini positivo. Danilo sarà a disposizione dalla prossima settimana. Chiesa e Dybala sono recuperati. Pellegrini e Kaio hanno ripreso a parte ma domani non ci sono. Ramey è tornato oggi dopo giorni di permesso, è un giocatore in uscita. Arthur aspettiamo oggi l’esito del tampone per vedere se è negativo.

RINVIO

Ci sono gli organi di competenza. La mia opinione in questo momento conta zero. Quello che facciamo noi è giocare ed allenarsi con quelli che abbiamo. Dobbiamo trovare una soluzione allo stato di emergenza nel bene e nel male. Mentalmente dobbiamo essere focalizzati sul Napoli che gioca bene e ha 5 punti più di noi. È uno scontro diretto importante. Il resto non mi riguarda. Il Napoli in emergenza a San Siro ha vinto contro il Milan.