La Juve ringrazia Gatti, il gol al 94' spegne i sogni del Monza: Allegri vince 2-1 e si prende la vetta della classifica

Per capire fino in fondo Monza-Juventus occorre partire da un finale folle, un botta e risposta che conferma la forza anche mentale dei bianconeri, capaci di riprendersi la vetta della classifica aspettando l’Inter all'ultimo respito. Il vantaggio di Rabiot resiste per quasi tutta la partita, e I bianconeri nel secondo tempo sembrano quasi accontentarsi del vantaggio minimo mentre il Monza alza i giri, macina possesso ma non trova mai la porta di Szczęsny. Poi nel recupero saltano gli ultimi schemi, mentre a bordocampo Allegri e Palladino sembrano due schegge impazzite. Un cross innocuo di Valentin Carboni diventa il gol dell’1-1, grazie alla dormita di Szczesny che si aspettava una deviazione e rimane impietrito. Un montante che avrebbe mandato al tappeto qualsiasi squadra, ma non la Juve, all’arrembaggio disperato ma lucido.

Rabiot sfonda sulla destra e trova Gatti (centravanti aggiunto) in mezzo all’area, inspiegabilmente solo. Il primo tiro fa cilecca ma il secondo si stampa in fondo alla rete e lancia un messaggio inequivocabile al campionato, sfatando il tabù Monza dopo gli zero punti tra andata e ritorno nella scorsa stagione.

Una reazione furiosa, da grande squadra, da gruppo vero, mentre Palladino non sfigura ma incassa la prima sconfitta casalinga. Fino al 90’ sembrava la solita partita di una Juve che segna e gestisce, accontentandosi del corto muso. Nel primo tempo la sblocca Rabiot con una zuccata imprendibile su angolo, pochi secondi dopo l’errore dal dischetto di Vlahovic, che sembrava uscito dal tunnel con l’Inter. Invece si fa ipnotizzare due volte (ribattuta compresa) da Di Gregorio, e diventa l’unica nota stonata della serata bianconera. Nell’intervallo Palladino corregge in corsa e rilancia la squadra nella ripresa. Il Monza domina il possesso ma non trova mai la porta di Szczesny, fino ai minuti di recupero in cui la partita di capovolge due volte nel giro di un paio di minuti.