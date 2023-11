Juventus, altro infortunio: dopo Locatelli e Miretti si ferma anche McKennie. Emergenza verso l'Inter

Emergenza totale a centrocampo per la Juventus in vista dello scontro diretto al vertice della classifica del prossimo 26 novembre contro l’Inter. Dopo Locatelli e Miretti anche McKennie ha anticipato il rientro dal ritiro USA, e Allegri al momento ha alternative ridotte al minimo in mezzo al campo contro Inzaghi.

In principio furono Pogba e Fagioli, il primo sospeso per doping e il secondo squalificato per 7 mesi in seguito allo scandalo scommesse.

Due elementi fondamentali in meno, ai quali si è aggiunto Locatelli, toccato duro contro il Cagliari. L’ex Sassuolo ha rimediato una microfrattura leggermente scomposta alla decima costola ed è rientrato in anticipo dalla Nazionale. Così come Miretti , che ha abbandonato il ritiro dell’U21 per lombalgia.

Tra gli acciaccati è quello che più facilmente potrebbe recuperare per l’Inter, ma rimane in dubbio proprio come McKennie, pronto a fare ritorno dal ritiro degli USA a causa di una «tendinopatia al ginocchio sinistro». Rientrerà nella giornata di domani a Torino a scopo precauzionale - fa sapere la Juventus -, secondo la società bianconera la sua presenza contro l’Inter non sarebbe in dubbio.