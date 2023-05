La Juventus crolla al Castellani: l'Empoli fa 4-1 , serata da incubo per Allegri. Ora l'Europa è ancora più lontana

La Juve sprofonda al Castellani, dopo un 4-1 clamoroso che rischia di lasciare il segno. Una squadra totalmente alla deriva, contro l’Empoli che a tratti in campo sembra il Real Madrid. Dopo 10 minuti i bianconeri spariscono dal campo, e fanno una pessima figura. Mentre Zanetti vola al 14° posto in classifica e si gode l’impresa firmata Caputo, Luperto e Piccolo.

La Juve non salva la faccia nemmeno con il gol di Chiesa nel finale (500 giorni dopo l’ultimo in A), Allegri capisce che la squadra non gira e prova a ribaltarla con i cambi ma senza risultato.

Un colpo basso, dopo la mazzata della Corte federale d’Appello che stravolge la classifica, stimoli e motivazioni di un gruppo incapace di reagire alle bordate dell’Empoli. I bianconeri sfiorano il vantaggio con la zuccata di Milik che si stampa sulla traversa: Gatti ribatte in porta ma Ayroldi annulla per carica di Bremer su Vicario. Poi si spegne la luce e la Juve va alla deriva. Rigore netto di Milik su Cambiaghi, trasformato da Caputo per l’1-0.

Poi difesa addormentata su un corner dell’Empoli, due deviazioni di Caputo e Akpa Akpro, ma è di Luperto quella decisiva per il 2-0 che gela Allegri. Entrano subito Paredes e Chiesa, ma la squadra non ingrana, mentre l’Empoli passeggia contro quello che resta di questa Juventus, sfibrata da un campionato logorante . Tris di Caputo con scavetto vincente su Szczesny dopo l’assist di Akpa Akpro lanciato da una follia di Alex Sandro. Rabiot e Chiesa non ci stanno, l’azzurro ritrova il gol, ma Piccoli la chiude sul 4-1. E ora per la Juventus è notte fonda, la Champions League un miraggio lontano.