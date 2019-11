Kluivert, frecciata a De Ligt: «Si è un po' pentito di aver scelto la Juventus...»

Giochi di calciomercato. Fatti di trattative, sì, ma anche di frecciatine. Come quella di Patrick Kluivert indirizzata a Matthijs de Ligt: «Forse si è un po' pentito di aver scelto la Juventus». Kluivert è oggi un dirigente del Barcellona e il riferimento è chiaramente legato allo scontro tra il club blaugrana e quello campione d'Italia per acquistare, l'estate scorsa, l'ex difensore dell'Ajax: «Gli ho parlato del club e della città qualche mese fa. Non è stata un'opera di convincimento - ha detto a Mundo Deportivo - quanto una descrizione di quello che rappresenta questo club e di come si vive in città. La scelta - ha detto il responsabile del settore giovanile del Barcellona - è stata alla fine del calciatore e del suo procuratore. E' andata così, nella vita si fanno delle scelte: giuste o sbagliate».



Ultimo aggiornamento: 11:36





