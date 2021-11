Juventus-Atalanta in diretta LIVE alle 18, probabili formazioni e dove vederla

Il caso plusvalenze scuote la Juventus, ma ciò che succede fuori dal campo non interessa agli uomini di Massimiliano Allegri che, oggi, alle 18, attendono l'Atalanta di Gian Piero Gasperini per una sfida che ha tanto il sapore di Champions League (o comunque di quarto posto e di qualificazione). E quindi, sì, testa proprio alla partita dell'Allianz Stadium, in cui tornerà Paulo Dybala, recuperato dall'infortunio, e in cui Luis Muriel, ancora una volta, partirà dalla panchina. Ecco, le probabili formazioni.

Juventus-Atalanta, le probabili formazioni

JUVENTUS (4-4-2): Szczesny, Cuadrado, Bonucci, de Ligt, Alex Sandro; Chiesa, McKennie, Locatelli, Rabiot; Dybala, Morata. All. Allegri

ATALANTA (3-4-1-2): Musso; Djimsiti, Demiral, Palomino; Zappacosta, Koopmeiners, Freuler, Maehle; Pasalic, Ilicic; Zapata. All. Gasperini

Dove vedere la partita in tv e diretta streaming

La sfida tra Juve e Atalanta di sabato 27 novembre delle 18 verrà trasmessa in diretta e in esclusiva su Dazn. Una volta sottoscritto l'abbonamento vi basterà scaricare l'app su una smart tv compatibile. Oppure collegare la propria tv ad un TIMVISION BOX, ad una console come Xbox o PlayStation, o in alternativa attraverso i dispositivi Google Chromecast e Amazon Fire Stick. La diretta testuale sarà invece disponibile sul sito del Messaggero.it.