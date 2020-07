Juventus, presentato Pirlo: «Under 23 un punto di ripartenza: allenerò con grande ambizioni»

Ultimo aggiornamento: 19:03

Stavolta i ruoli si invertono, è la Juventus a fare un assist a Pirlo. Ufficiale il suo approdo sulla panchina dall' Under 23 reduce dalla conquista della Coppa Italia di categoria con Pecchia in panchina, ci pensa Andrea Agnelli a fare gli onori di casa. "Siamo qui per presentare il nuovo allenatore dell'Under 23 che conoscete tutti molto bene. Ha scritto una parte fondamentale della storia che stiamo continuando a scrivere. Comincia questa sua avventura come allenatore da noi e di questo siamo fieri ed orgogliosi. Spero per lui che sia il primo passo di una carriera ricca di soddisfazioni, lo fa in un progetto che noi abbiamo fortemente voluto. L'obiettivo è che Andrea possa magari in futuro arrivare in prima squadra". Il Maestro torna alla Juventus dopo 5 anni, un passaggio inevitabile per chi è sempre rimasto in contatto con giocatori e dirigenti e nel cuore dei tifosi. Oggi l'Under 23, domani chissà. "Spero di poter ripercorrere da allenatore la mia carriera da giocatore - le sue prime parole in conferenza stampa -. Ho le stesse ambizioni. Ho avuto la possibilità di staccare, ma iniziando i corsi di Coverciano è scattata la scintilla e sono felicissimo di essere qui. Ho avuto tanti allenatori nella mia carriera, tutti mi hanno dato qualcosa: Ancelotti, Lippi, Allegri. Io ho in testa il mio modo di giocare. Mi sarebbe piaciuto giocare nella Juve di adesso. Il gioco di Sarri mi piace perché il play tocca tantissimi palloni. Sarebbe stato adatto alle mie caratteristiche. Di certo dovrò creare un rapporto quotidiano con Sarri. Per dare valutazioni in ottica di entrambe le squadre. La prima squadra è una cosa diversa, io sono al di sotto. Nella Juve è giusto festeggiare lo scudetto, ma c'è già un nuovo obiettivo. La Champions è difficile, ma si prepareranno alla morte. A tutti piacerebbe fare il percorso di Guardiola e Zidane… Ho avuto offerte anche da squadre di Serie A e Premier League ma ho scelto la Juve Under23".