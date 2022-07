Juventus-Koulibaly, il Napoli trema. E stasera arriva Di Maria. Milan, pronti 30 milioni per De Ketelaere

Sono ore importanti alla Juventus. Stasera è atteso Di Maria, che domani farà le visite mediche, e sabato sarà il giorno del ritorno a Torino di Pogba. La risposta migliore all’Inter, che domani abbraccerà Lukaku. Il belga ha deciso di anticipare il rientro ad Appiano Gentile per unirsi ai suoi compagni di squadra. I bianconeri sono al lavoro su più fronti. Quello più clamoroso è in difesa con l’offerta monstre a Koulibaly, che sta facendo tremare il Napoli. Poi i bianconeri stanno lavorando per regalare altri rinforzi a Massimiliano Allegri: in primis, Zaniolo. Poi Arnautovic, come vice Vlahovic, mentre sullo sfondo resta un altro giocatore alla corte di Luciano Spalletti: Fabian Ruiz.

Il Milan oggi ha accolto Origi («Sono qui ed è stato decisivo il lavoro di Maldini e Massara, non vedo l’ora di sfidare Romelu», in estrema sintesi il suo pensiero) e ha fatto passi avanti importanti per De Ketelaere. In via Aldo Rossi stanno parlando con il Bruges per arrivare ai 30 milioni di euro richiesti dal club belga. Inoltre, l’arrivo al Chelsea di Sterling spiana la strada a Ziyech. Serve, però, l’aiuto dei Blues per l’ingaggio. Infine, Renato Sanches: il Psg temporeggia e i rossoneri si sono inseriti nuovamente nella trattativa, prospettando al portoghese un ruolo di primo piano nel centrocampo milanista. Cosa che potrebbe, però, spingere Bennacer a chiedere la cessione.

L’Inter aspetta la cessione di Skriniar (atteso comunque il 10 luglio ad Appiano Gentile) al Psg per poi dare l’ultimo assalto a Bremer (e convincere il Torino ad abbassare le pretese economiche) e quelle di Dzeko o Correa e Sanchez per accogliere Dybala. La Fiorentina aspetta l’arrivo di Jovic e chiude con lo Shakhtar per Dodo: 14,5 milioni di euro più 3,5 di bonus.